حدث في 8 ساعات| رسالة من المترو بشأن الاشتراكات.. وأسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تدشين محافظ القاهرة 20 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعي ضمن أسطول "النقل العام"، وطرح وزارة القوى العاملة 949 فرصة عمل للشباب داخل البلاد، واستعدادات التليفزيون المصري لنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بتحديد 12 كاميرا ووحدتان للبثّ و4 معلقين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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