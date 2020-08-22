12 طنًا.. الكنيسة القبطية ترسل شحنة مساعدات للشعب اللبناني
(مصراوي):
أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال أسرة أبناء مارمرقس، شحنة إغاثة للشعب اللبناني، مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معالجة الآثار السلبية والأضرار التي خلفها الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري
وأرسلت الكنيسة شحنة الإغاثة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان.
وحملت طائرات عسكرية مصرية الشحنة إلى مطار بيروت،
وتضمنت 12 طنًا من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية.
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