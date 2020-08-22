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12 طنًا.. الكنيسة القبطية ترسل شحنة مساعدات للشعب اللبناني

05:27 م السبت 22 أغسطس 2020
12 طنًا.. الكنيسة القبطية ترسل شحنة مساعدات للشعب اللبناني

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

(مصراوي):

أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال أسرة أبناء مارمرقس، شحنة إغاثة للشعب اللبناني، مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معالجة الآثار السلبية والأضرار التي خلفها الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري

وأرسلت الكنيسة شحنة الإغاثة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان.

وحملت طائرات عسكرية مصرية الشحنة إلى مطار بيروت،

وتضمنت 12 طنًا من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية.​

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشعب اللبناني لبنان بيروت انفجار لبنان

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