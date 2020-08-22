"مصر للطيران": تسيير 31 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب غدًا



كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم السبت، إن الشركة تسيِّر، غدًا، رحلاتها إلى 31 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 3 آلاف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.



وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ميونخ، برلين، إسطنبول، الخرطوم، إنجامينا، الشارقة، بيروت، واشنطن)، ورحلتين جويتين إلى (دبي، أبوظبي) ، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ)، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من (الغردقة والأقصر)، ورحلة خاصة إلى (طابا) و٦ رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3 آلاف راكب.



ومن جانبها، اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.