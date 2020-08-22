مطار القاهرة: وصول ومغادرة 16 ألف راكب على متن 157 رحلة طيران.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إنه تصل إلى المطار على مدار اليوم السبت، 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 8994 راكبًا من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 74 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 7748 راكبًا.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، والمصاعد الكهربائية داخل المطار.