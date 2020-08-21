أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

"الشعب الجمهوري": مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا تتوافق مع الرؤية المصرية لحل الأزمة

07:32 م الجمعة 21 أغسطس 2020
"الشعب الجمهوري": مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا تتوافق مع الرؤية المصرية لحل الأزمة

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

(مصراوي):

أكد حزب الشعب الجمهوري، أن مطالبة المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي، في بيانين لهم صباح اليوم الجمعة، كافة الأطراف في ليبيا بوقف إطلاق النار، خطوة صحيحة في طريق حل الأزمة الليبية بالتفاوض بين الأشقاء الليبيين، دون أي تدخل خارجي

وأضاف الحزب في بيانه له اليوم، أن هذه الخطوة، تأكيد على صحة موقف مصر من الأزمة منذ البداية حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن مبادرة حكومة الوفاق اليوم بوقف إطلاق النار في عموم ليبيا جاءت انتصارًا للرؤية المصرية في ملف الأزمة الليبية والمتمثلة في إعلان القاهرة للحل السلمي في ليبيا.

وأثنى الحزب على تأييد الرئيس السيسي لمبادرات وقف إطلاق النار بعموم ليبيا، مشيرًا إلى أن تأييد الرئيس لهذه المبادرة هو تأكيد على حرص الدولة المصرية على مصلحة الشعب الليبي، واستقرار الدولة الليبية وأمان شعبها.

مجلس النواب الليبي ليبيا حزب الشعب الجمهوري

الخبر التالى:

ضبط مسدس وطائرة تجسس مع راكب قادم من تركيا في مطار برج العرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97025

    عدد المصابين

  • 63462

    عدد المتعافين

  • 5212

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان