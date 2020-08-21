"42 رحلة في يوم واحد".. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل منذ استئناف العمل

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة، تحقيق أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي أول يوليو الماضي، مضيفة أنه تسيّر الجمعة 42 رحلة جوية مابين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4 آلاف راكب.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى (بيروت، لندن، أثينا، لارناكا، دوالا، باريس، اسطنبول، نيويورك، روما، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، جوبا، فيينا، ميونخ، بودابست، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، أربيل) ورحلتين جويتين إلى (دبي وأبو ظبي وميلانو وبغداد)، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ)، ورحلتين جويتين إلى (الغردقة) ورحلة داخلية واحدة إلى (الأقصر)، ورحلات استثنائية إلى كل من أبها، مسقط، كازابلانكا، المدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى (جدة)، بخلاف 5 رحلات للشحن الجوي.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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