لجميع الفئات.. أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة الأخيرة
كتب - أسامة علي:
كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عن أسعار الاشتراكات الجديدة للمترو، بعد الزيادة.
وجاءت الأسعار كالتالي:
الجمهور:
- اشتراك لمدة شهر (30 يوما).. لعدد 60 رحلة "المرحلة الواحدة ( 9 محطات).. 185 جنيها "
- اشتراك محطات مرحلتين (من 9 إلى 16 محطة) 230 جنيها.
ـ اشتراك محطات 3 مراحل.. 270 جنيها
- اشتراك محطات 4 مراحل.. 360 جنيها
اشتراك الربع سنوي ( 3 شهور- 90 يوما).. 180 رحلة
- المرحلة الواحدة ( 9 محطات).. 500 جنيه.
- مرحلتين (من 9 إلى 16 محطة).. ب 630 جنيها
- 3 مراحل.. 760 جنيها
- 4 مراحل.. 1000 جنيه
الطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. معفيون من زيادات الأسعار الأخيرة.
- الطلبة.. 41 جنيه.. لمدة 3 أشهر.
- كبار السن فوق الـ 60 عاما.. 135 جنيها.. مدة 3 شهور.
- ذوو الاحتياجات الخاصة.. 27 جنيها.. لمدة 3 شهور.
- مصابو الثورة.. 250 جنيها للمرحلة الواحدة.. 315 جنيها للمرحلتين.. 380 جنيها للثلاث مراحل.. و500 جنيه لأربع مراحل.
- اشتراك الصحفيين، 420 جنيها للمرحلة الواحدة، 525 جنيها للمرحلتين، 640 جنيها للثلاث مراحل، و860 جنيها لأربع مراحل.
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