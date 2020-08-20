القوى العاملة: تعيين 2010 شباب وصرف 7.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 2010 شباب بينهم 30 شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة الجيزة.

وبحسب بيان، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 7913 راغبا في العمل وتوفير 70 فرصة عمل أخرى.

وأوضح الوزير، أنه تم صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك خلال يوليو الماضي لـ7621 عاملاً من المسجلين بالمديرية بإجمالي 7 ملايين و488 ألف جنيه، حيث تم صرف 133 ألف جنيه لـ266 عاملا، وصرف 7 ملايين و355 ألف جنيه لـ7355 عاملاً.

كما تم صرف 10 منح زواج، ومنحة مولود لـ20 عاملا، ومنحة لعمل عملية جراحية، و5 منح وفاة أحد الأقارب ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية إلى 85 ألف جنيه.

وأشار محمد عيسى، وكيل الوزارة مدير المديرية، إلى أنه أرسل تقريرا للوزير عن إنجازات يوليو الماضي أظهر فيه المديرية قامت باستخراج 37 ترخيصاً لعمل الأجانب، وتجديد ترخيص أجانب يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، فضلا عن استخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة، و299 رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال إنه من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 181 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، وتبين وجود 437 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس.

وتابع: في مجال علاقات العمل تم تلقى 916 شكوى عمالية، تم تسوية 33 شكوى منها، واتخاذ الإجراء القانونية تجاه 106 شكاوى، فضلا عن 777 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.