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لتنمية الاعتزاز بالهوية المصرية.. تدشين الصالون الفكري لجامعة الأزهر

10:24 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
لتنمية الاعتزاز بالهوية المصرية.. تدشين الصالون الفكري لجامعة الأزهر

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن تدشين "الصالون الفكري لجامعة الأزهر"، لبناء الجوانب ‏المختلفة للإنسان فكرًا وإبداعًا وعقيدة وسلوكًا وارتباطًا بالأرض والمجتمع.

وقال عامر، في تصريحات له، الأربعاء، إن تدشين الصالون الفكري، يأتي في إطار قيام جامعة الأزهر برسالتها، وإعلاء القيمة المضافة للفرد بمخاطبة ‏عقله وفكره وتطوير مهاراته وخلق بيئة داعمة للعمل والإنتاج والإبداع والتفكير بالتدريب، ضمن توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.

وأكد عامر، أن الصالون الفكري بجامعة الأزهر يهدف إلى تأهيل الفرد لبناء ‏مستقبل أفضل له ولوطنه مما يعزز الولاء والانتماء للبلد، والحفاظ على هذه المكتسبات وحمايتها والعمل على ‏تنميتها وتصديه لكل ما يعوق العمل المتقن والتقدم والتطوير بالفكر المستنير والعمل والإنتاج.‏

ولفت إلى أن الصالون يتناول قضايا مهمة، وطرح الحلول الخاصة بها، بمشاركة متخصصين من داخل جامعة الأزهر وخارجها والمهتمين بالمجتمع المدني.

وتتمثل أهم أهدافه في الآتي:

‏1-‏ تنمية الاعتزاز بالهوية المصرية والتأكيد على روح المواطنة وترسيخها.‏

‏2-‏ نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة منها.

‏3-‏ تنمية ثقافة احترام الاختلاف وتقبل الآخر والاحتواء.‏

‏4-‏ تعزيز المشاركة المجتمعية والمحافظة على ممتلكات الوطن وتنميتها.‏

‏5-‏ مناقشة بعض القضايا والظواهر الاجتماعية والأخلاقية التي تؤثر سلبًا في السلوك وتقدم الوطن.‏​

جامعة الأزهر يوسف عامر محمد المحرصاوي

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