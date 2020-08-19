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صديق نائبًا لرئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا وعبدالمالك للوجه القبلي

12:42 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
صديق نائبًا لرئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا وعبدالمالك للوجه القبلي

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبدالمالك نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه القبلي بأسيوط.

وجاء تعيين عبدالمالك خلفًا للدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذي تولى منصبه، بعد خروج الدكتور طارق سلمان على المعاش.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محمود صديق جامعة الأزهر

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