حدث ليلاً| البيان اليومي لكورونا.. وأول تعليق بشأن تحويل المدارس إلى مجموعات تقوية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: تسجيل 163 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة.

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أول تعليق من التعليم بشأن تحويل المدارس إلى مجموعات تقوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تحويل المدارس مجموعات تقوية بالعام الدراسي الجديد 2020-2021م، ليس قرار من الوزارة .

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مياه ساخنة وكلور.. طفلة كفرالشيخ تروي تفاصيل تعذيبها على يد ضابط مفصول

كشفت التحقيقات الأولية حول واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ، على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، عن الوسائل التي استخدماها لتعذيبها، وذلك من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى.

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القليوبية تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة القليوبية، الثلاثاء، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن الخانكة وبنها وطوخ وقليوب.

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إلقاء القبض على ضابط مفصول بتهمة تعذيب طفلة في كفرالشيخ (صور)

ألقت مباحث قسم أول شرطة كفرالشيخ، الثلاثاء، القبض على ضابط شرطة مفصول، لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالوجه.

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المغرب يدعو الأطراف المتناحرة في مالي إلى الحوار

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.

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قائد الجيش الليبي يتسلم رسالة هامة من الرئيس السيسي

أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء الثلاثاء، أن مدير إدارة المخابرات الحربية بجمهورية مصر اللواء خالد مجاور، سلم رسالة صباح اليوم للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة.

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من مقر احتجازه.. رئيس مالي معلنًا استقالته: لا أريد إراقة الدماء لإبقائي (فيديو)

أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استقالة رئيس البلاد أبو بكر كيتا.

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استهداف قاعدة للقوات الأمريكية بقذائف صاروخية شرق سوريا

استهدفت قاعدة للقوات الأمريكية في محافظة دير الزور شرق سوريا قرب الحدود السورية العراقية بقذائف صاروخية الثلاثاء.

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حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ 15 مليون حالة

تجاوز إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا عتبة الـ15 مليون حالة ليل الثلاثاء/الأربعاء ، وفقا لإحصاءات موقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس حول العالم.

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كورونا عربيًا.. وفيات دولة تتجاوز 6 آلاف.. ودولتان أفريقيتان بلا إصابات

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و132 ألفًا و778 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و 818 حالة.

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