دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم.. غدا

كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الأربعاء، من خلال لجانها الشرعية والعلمية، هلال شهر المحرم لعام 1442 هجرية، من خلال الفروع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء عن مدى تحقق رؤية شهر المحرم من عدمه، وتعلن موعد بداية السنة الهجرية الجديدة، بعد غروب شمس الأربعاء الـ 19 من أغسطس لعام 2020، الموافق الـ29 من ذي الحجة لعام 1441 هجرية.

كان المعهد القومى للبحوث الفلكية، أعلن أن هلال شهر المحرم يولد في سماء مكة المكرمة ويتواجد لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس غد الأربعاء، وفى باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة).