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لفتة إنسانية.. برلماني يشيد بمشاركة السيسي في حفل زفاف ابنة صديقه الراحل

12:48 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
لفتة إنسانية.. برلماني يشيد بمشاركة السيسي في حفل زفاف ابنة صديقه الراحل

محمد فرج عامر

كتب- مصراوي:

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على حضور عقد قران ابنة صديقه الراحل، قائلا: "إن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس وقرينته السيدة انتصار السيسي، أثناء مشاركته في حفل عقد القران، لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من جموع المصريين".

وأضاف "عامر"، في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، أن هذه اللفتة الإنسانية رفيعة المستوى من الرئيس السيسي، تؤكد أنه يضرب المثل والقدوة في صفات الإخلاص والوفاء التي يتميز بها المصريون.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مشاركة الرئيس السيسي في عقد قران فتاة تُدعى حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، والذي وافته المنية قبل سنوات، مشيرين إلى أن حفل القران شهد التزام الحضور بإجراءات الحكومة وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

محمد فرج عامر السيسي مجلس النواب انتصار السيسي

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