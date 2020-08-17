أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

مرتضى منصور عن طلبات رفع الحصانة عنه: "عايزة تتكنس.. وأنا مبتهددش"

07:34 م الإثنين 17 أغسطس 2020
مرتضى منصور عن طلبات رفع الحصانة عنه: "عايزة تتكنس.. وأنا مبتهددش"

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

(مصراوي):

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، الطلبات المقدمة ضده لرفع الحصانة، قائلًا: "هذه الطلبات عايزة تتكنس".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن 4 طلبات لرفع الحصانة عن النائب لاتخاذ الإجراءات القانوينة في قضايا سب وقذف ضده.

وأشار إلى أنه حدث هجوم عنيف من كتائب إخوانية على أعضاء واللجنة التشريعية ومجلس النواب، بسبب رفضهم رفع الحصانة عنه.

وقال: "مش أنا اللي اتجاملت"، متابعًا: "من سنة وأنا وأهلي متهددين بالقتل من قطر".

واستعرض مرتضى منصور، عددًا من الرسائل الهجومية التي قال إنه تعرض لها، فضلًا عن الهجوم الذي تعرضه له على مدار الفترة الماضية.

وأكد أن تليفوناته تم اختراقها من القطريين، وتم إرسال رسائل منها بشتائم لعدد من الشخصيات، مشيرًا إلى أنه أوقف الخطوط إلا أن الرسائل ما زالت ترسل.

وأكد أن التليفونات تم تسليمها لنيابة أمن الدولة العليا لفحصها منذ 6 أشهر، قائلًا: "أنا مبتهددش ومش هبيع بلدي مهما حصل".

مرتضى منصور نادي الزمالك مجلس النواب طلب رفع الحصانة

الخبر التالى:

التضامن: استبعاد ذوي الإعاقة ممن يمتلكون سيارات من معاش "تكافل وكرامة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96475

    عدد المصابين

  • 59743

    عدد المتعافين

  • 5160

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21778906

    عدد المصابين

  • 14523476

    عدد المتعافين

  • 772002

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور ويوافق على "إذن سماع أقواله"