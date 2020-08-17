مرتضى منصور عن طلبات رفع الحصانة عنه: "عايزة تتكنس.. وأنا مبتهددش"

(مصراوي):

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، الطلبات المقدمة ضده لرفع الحصانة، قائلًا: "هذه الطلبات عايزة تتكنس".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن 4 طلبات لرفع الحصانة عن النائب لاتخاذ الإجراءات القانوينة في قضايا سب وقذف ضده.

وأشار إلى أنه حدث هجوم عنيف من كتائب إخوانية على أعضاء واللجنة التشريعية ومجلس النواب، بسبب رفضهم رفع الحصانة عنه.

وقال: "مش أنا اللي اتجاملت"، متابعًا: "من سنة وأنا وأهلي متهددين بالقتل من قطر".

واستعرض مرتضى منصور، عددًا من الرسائل الهجومية التي قال إنه تعرض لها، فضلًا عن الهجوم الذي تعرضه له على مدار الفترة الماضية.

وأكد أن تليفوناته تم اختراقها من القطريين، وتم إرسال رسائل منها بشتائم لعدد من الشخصيات، مشيرًا إلى أنه أوقف الخطوط إلا أن الرسائل ما زالت ترسل.

وأكد أن التليفونات تم تسليمها لنيابة أمن الدولة العليا لفحصها منذ 6 أشهر، قائلًا: "أنا مبتهددش ومش هبيع بلدي مهما حصل".