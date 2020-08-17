الرحلة السادسة.. مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لإرسال مساعدات عاجلة للبنان

(مصراوي):

استمرارًا للدور المصري الرائد، وبتوجيهـات مـن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت مصر تكثيف الجسر الجوي المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية، إسهامًا من مصر في مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية.

حيث أقلعت طائرتان نقل عسكريتين محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولي، في رحلتها السادسة، جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان بإتخاذ اللازم نحو الإستمرار في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني.



تأتي تلك المساعدات تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف القاسية والحالة المعيشية الصعبة، التي يعاني منها الشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت.