بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تقسيم الدوائر

مصراوي

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال.

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم الاثنين تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا، عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب



وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي جرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.