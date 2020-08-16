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مدبولي: مشروعات الطرق ساهمت في خفض الحوادث بنسبة 46%

11:01 ص الأحد 16 أغسطس 2020
مدبولي: مشروعات الطرق ساهمت في خفض الحوادث بنسبة 46%

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر انتقلت من المركز 118 في جودة الطرق للمركز 28 على مستوى العالم، وبذلك تكون مصر قفزت 90 مركزا في الترتيب العالمي.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد: نحن الدولة الثانية من حيث جودة الطرق في أفريقيا بعد أن كنا المركز 28 أفريقيا.

وتابع رئيس الوزراء: في كل الخدمات على مدار الفترة السابقة مصر تتحسن مع إدخال المزيد من المشروعات التي ساهمت في تخفيض حجم حوادث الطرق خلال 6 أعوام بنسبة 48% للوفيات و47% للإصابات و36% لعدد الحوادث.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروعات الطرق

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