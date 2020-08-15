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رئيس "آفاق عالمية": لجان "القومي للترجمة" لم تجتمع منذ 5 سنوات ونحتاج استراتيجية واضحة للمركز

10:20 م السبت 15 أغسطس 2020
رئيس "آفاق عالمية": لجان "القومي للترجمة" لم تجتمع منذ 5 سنوات ونحتاج استراتيجية واضحة للمركز

المركز القومي للترجمة

(مصراوي):

قال الدكتور أنور إبراهيم، أستاذ الأدب الروسي، ورئيس سلسلة آفاق عالمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إننا في حاجة إلى استراتيجية واضحة تصدر عن المركز القومي للترجمة، حتى يكون جموع المترجمين على علم بالأهداف والخطط التي يستهدفها المركز.

وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أنه من المفترض أن هناك لجنة من كبار المترجمين لوضع هذه الاستراتيجية، لكن هذه اللجنة لم تجتمع منذ 5 سنوات، ولا تطلع على أي قرارات أو خطط تصدر عن المركز.

وفيما يخص قرار المركز القومي للترجمة، بخصوص أن الكتب التي تصدر من المفترض ألا تتعارض مع القيم المجتمعية والأعراف، أكد أنه من المفترض أن يكون هناك توجه للمركز القومي للترجمة، واضح فيما ينشر ويكون متماشيًا مع رؤية الدولة، لكن دور النشر الخاصة تنشر فيما تراه مناسب لها.​

المركز القومي للترجمة أنور إبراهيم روسيا الهيئة العامة لقصور الثقافة

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