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رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي ثاني عظاته "بعد العودة" في الإسكندرية.. غدًا

03:29 م السبت 15 أغسطس 2020
رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي ثاني عظاته "بعد العودة" في الإسكندرية.. غدًا

رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي

يلقي الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، غدًا الأحد، بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية بمحافظة الإسكندرية، بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر؛ بسبب جائحة "كورونا" العالمية، والتي أدت إلى تعليق كل الخدمات والأنشطة الروحية.

ويأتي ذلك في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمختلف المحافظات، تشمل الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية.

يُذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، قد ألقى أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بمحافظة القاهرة، يوم الأحد الماضي، مع اتخاذ ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

القس أندريه زكي الإسكندرية الطائفة الإنجيلية

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