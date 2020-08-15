متى يطبق قرار إعادة رسوم "الباص" في المدارس والجامعات الخاصة؟ مصدر يجيب



كتب- محمد سامي:

قالت مصادر خاصة بجهاز حماية المستهلك، إن موعد إصدار القرار المرتقب بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بإلزام المدارس والجامعات الخاصة بترحيل مصروفات نقل الطلاب التي تم دفعها الفصل الدراسي الثاني إلى العام الجديد، نهاية الشهر الحالي.

وبحسب المصادر، تجرى اجتماعات مكثفة بين الجهاز ووزارة التربية والتعليم ومسئولي المدارس الخاص، للوصول إلى صياغة نهائية للقرار والذي سيلزم المدارس بترحيل ما دفعه ولي الأمر كرسوم نقل للفصل الدراسي الثاني إلى الفصل الدراسي القادم الذي سيبدأ في 17 من أكتوبر القادم.

وأوضحت المصادر، أنه بمجرد إصدار القرار سيتم تعميمه على المدارس من خلال وزارة التربية والتعليم، وأنه على ولي الأمر الذهاب إلى المدرسة وفي حالة مطالبته بدفع أي رسوم نقل عن الفصل الدراسي الجديد يمتنع فورا عن الدفع ويتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والذي منح الجهاز حق مراقبة أسعار الخدمات والتي من بينها مصروفات النقل والمدارس الخاصة.



وأكدت المصادر أن الجهاز سيراقب أيضا الزيادة الثانوية المصروفات والتي أقرها وزير التعليم بموجب ١٠ % للمدارس التي تبلغ مصروفاتها حتى 4 آلاف جنيه و١٠% للمصروفات أعلى من 4 آلاف جنيه.

كان الدكتور أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، والقائم بأعمال رئيس الجهاز أكد صدور قرار مرتقب بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية يلزم المدارس والجامعات الخاصة بترحيل مصروفات نقل الطلاب التي تم دفعها الفصل الدراسي الثاني إلي العام الجديد.

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