بالصور.. "الري": تنفيذ 371 إزالة على نهر النيل والمجارى المائية خلال أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 276,732 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

وأوضح التقرير بحسب بيان للوزارة اليوم، أنه تم إزالة 371 حالة تعدى على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثانى من شهر أغسطس الجارى ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ 111 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 247 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 13 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن القطاع قام بتنفيذ 111 إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجارى، شملت 16 إزالة بمحافظة القاهرة و9 إزالات بمحافظة الغربية و٨إزالات بمحافظة المنوفية و27 إزالة بمحافظة البحيرة و7 إزالات بمحافظة كفر الشيخ و٢إزالة بمحافظة الدقهلية و14 إزالة بمحافظة أسيوط و2 إزالة بمحافظة سوهاج و19 إزالة بمحافظة قنا و7 إزالات بمحافظة الأقصر ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 55288 حالة تعدي.

وفى سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثانى من شهر أغسطس 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجه القبلى بلغت 13 إزالة بمحافظة أسيوط وقد تضمنت تنفيذ 13 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط بعدد 13إزالة، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد 77481.



يذكر أن الإزالات تنوعت مابين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.​