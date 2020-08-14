الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسمم في الأسواق



كتب- محمد غايات:



أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار بطيخ مسمم في الأسواق.



وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسمم في الأسواق، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن.



وشددت وزارة الزراعة، على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.



وفي سياق متصل، فإن إجمالي المساحات المنزرعة بالبطيخ تبلغ 163 ألف فدان تقريباً، وذلك بمتوسط إنتاج يصل إلى 30 طناً للفدان الواحد، وتتركز زراعته في مناطق النوبارية ومطروح والإسكندرية وأسوان، كما تبدأ زارعة بذور البطيخ من منتصف شهر ديسمبر إلى شهري يناير وفبراير بالمشاتل في معظم المساحات المغطاة في عموم مصر، وتشتل تحت أنفاق البلاستك، بينما تبدأ الزراعة بالأراضي المكشوفة ابتداءً من منتصف مارس إلى أبريل.



كما تبدأ زراعته أيضاً ابتداءً من أول مايو ويونيو بعد حصاد وتقليع الفول البلدي، أما في عروة أسوان المكشوفة تزرع البذور مباشرة بالأرض ابتداءً من أول نوفمبر وتعطي المحصول الثمري ابتداءً من منتصف مارس.



وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (agr-egypt.gov.eg).