غدا.. مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية
كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 39 رحلة جوية غدًا الجمعة، بمعدل رحلة واحدة لكل من: امستردام، اثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، ڤيينا، اسطنبول، لارنكا، چوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، بغداد، أربيل، ورحلتين جويتين إلى كل من دبي وأبوظبي وميلانو، ورحلة استثنائية إلى كل من: الرياض، دوالا، موسكو، ورحلتين إلى جدة.
وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه توجد 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية إلى الغردقة والأقصر ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3400 راكب.
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