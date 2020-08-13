لسنا في نادٍ اجتماعي.. رئيس محلية النواب ينتقد غياب وزير الإسكان عن اجتماع اللجنة

مصراوي:

انتقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب وزير الإسكان عاصم الجزار عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الخميس.

وتعقد اللجنة اجتماعها، لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل بحي العجمي، بمحافظة الإسكندرية، الفترة الماضية، والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

وقال السجيني مخاطبًا ممثلي الحكومة في الاجتماع "أبلغوا وزير الإسكان أن اللجنة تطلب حضوره، ولسنا في نادٍ اجتماعي، وإنما نعبر عن مؤسسات وسلطات يحكمها الدستور والقانون".

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع "إذا غاب الوزير عليه أن يقدم كتابًا رسميًا بالاعتذار المسبب بعدم الحضور، وغير ذلك يعد مخالفة، تتنافى مع تقاليد وأعراف هذه القاعات التي شهدت أقدم وأعرق البرلمانات في المنطقة".