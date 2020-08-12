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"نهاية الجولة الأولى".. لجان انتخابات الشيوخ تغلق أبوابها

09:18 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
"نهاية الجولة الأولى".. لجان انتخابات الشيوخ تغلق أبوابها

انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- محمد نصار:

أغلقت منذ قليل لجان انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية أبوابها أمام الناخبين وذلك عقب انتهاء المدة القانونية المحددة لعملية الاقتراع في تمام التاسعة من مساء اليوم.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل أمس واليوم الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.​

انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ

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