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الحكومة توافق على قرار جمهوري بشأن التهرب الضريبي مع الإمارات

06:06 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
الحكومة توافق على قرار جمهوري بشأن التهرب الضريبي مع الإمارات

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية "فيديو كونفرانس" لمناقشة مجموعة من القرارات المهمة.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع في أبوظبي بتاريخ 14/11/2019.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التي يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين، ويُطبق الاتفاق على الاشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التي تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التهرب الضريبي الإمارات

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