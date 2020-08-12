عقب إدلائه بصوته في الشرقية.. محمد ابو هاشم: مصر تشهد تكاملا في مؤسساتها

كتب - محمود مصطفى:

أدلى الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، شيخ الطريقة الهاشمية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرة بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية عقب الأداء بصوته: إن مصر تشهد تكاملا في مؤسساتها التشريعية بإجراء انتخابات لاختيار ممثلين لفئة الحكماء والمفكرين للمساهمة في إثراء الحياة النيابية والتشريعية بما يتناسب والتطور الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية بما يعكس مدى الرغبة والإرادة السياسية والشعبية على النمو الشامل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية.

وأضاف أبو هاشم أن تلك الانتخابات تبعث رسالة لجماعات الشر وقوى الفساد في الخارج وبعض أذنابهم في الداخل بأن مصر قوية الإرادة، وأن شعبها جاهز لتلبية النداء وقت الحاجة، وأن جميع محاولات تلك الجماعات في الوقيعة بين الشعب ومؤسساته سوف تبوء بالفشل، لأن أفراد الشعب يلمسون حرص قيادتهم السياسية على العبور بهم إلى المستقبل الذي يليق بحضارة ومكانة المصريين.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.