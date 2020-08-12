حدث ليلاً| سباق حجز اللقاح الروسي ضد كورونا ووقائع اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: "لا توجد أي حالات اشتباه بإصابات كورونا في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك خطط تأمين طبية لفعاليات الانتخابات بشكل عام، لكن اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ فهناك خطة تأمين طبي وخطة تأمين وقائي لجميع المقار واللجان الانتخابية.

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20 دولة تحجز مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

أعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف اليوم الثلاثاء أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب ستبدأ الأربعاء.

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انخفاض طفيف.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 168 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 24 حالة جديدة.

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عمليات المهن التعليمية" ترصد وقائع اليوم الأول في انتخابات الشيوخ

تابعت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ، ورصدت غرفة عمليات النقابة الفعاليات التي نظمتها النقابات الفرعية واللجان النقابية في مختلف أنحاء الجمهورية.

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بالقرب من سرت.. سلاح الجو الليبي يدمر رتلا مسلحا للمرتزقة الأتراك

قصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي أرتالا مسلحة يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لمليشيات حكومة فايز السراج في منطقة وادي بي غربي مدينة سرت.

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لحظة هروب المتحدث باسم التحالف الدولي أثناء سقوط صاروخ بالعراق (فيديو)

كشف مقطع فيديو لحظة هروب المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة لتنظيم داعش، العقيد مايليز كاجينز، الثلاثاء، لحظة هروبة مختبئا أثناء سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء في بغداد، بالعراق.

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اختيار تاريخي.. كامالا هاريس أول أمريكية سوداء مُرشحة لمنصب نائب الرئيس

أعلن جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها نوفمبر المقبل، الثلاثاء اختيار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كامالا هاريس، نائبته في انتخابات 2020، مما يجعل سيناتور كاليفورنيا أول امرأة سوداء تترشح على بطاقة رئاسية لحزب سياسي كبير.

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مليون و58 ألف عربي أصيب بكورونا .. و دول الخليج تتصدرعربيًا

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و58 ألفًا و187 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 19 ألفًا و 469 حالة.

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