أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

وكيل النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

01:00 ص الأربعاء 12 أغسطس 2020
وكيل النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

انتخابات الشيوخ

أدلى النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الخلفاء الإعدادية بنين بمصر الجديدة، ودعا، جموع أفراد الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني لمواجهة التحديات.

وأضاف "الشريف"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب الأداء بصوته أن مجلس الشيوخ سيساهم في إثراء الحياة السياسية والنيابية وسيسمح بمشاركة أكبر الأحزاب ليتم التعبير عن الرأي والرأي الآخر بكل حرية كما أن تمثيله وتقسيمها يؤكد ضمانة مشاركة أكبر كم من الكفاءات في مختلف المجالات لاستكمال البنيان التشريعي والاستماع إلى أصحاب الخبرات في مختلف المجالات.

وحرص الشريف، على الوقوف في طابور الانتخابات مع جموع المصريين والشباب للمشاركة في الاستحقاق الدستوري و دعي الشريف المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات اليوم وغدا مشددا على أن مصر ماضية في طريقها رغم التحديات الراهنة في الداخل والخارج بفضل الاستراتيجيات التي وضعتها القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة.

انتخابات الشيوخ مجلس النواب مدرسة الخلفاء الإعدادية الشعب المصري

الخبر التالى:

"إعلام مستقبل وطن": تلقينا شكاوى 4 صحف وقناة تليفزيونية حول تغطية الانتخابات وتم حلها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء