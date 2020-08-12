وكيل النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

أدلى النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الخلفاء الإعدادية بنين بمصر الجديدة، ودعا، جموع أفراد الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني لمواجهة التحديات.

وأضاف "الشريف"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب الأداء بصوته أن مجلس الشيوخ سيساهم في إثراء الحياة السياسية والنيابية وسيسمح بمشاركة أكبر الأحزاب ليتم التعبير عن الرأي والرأي الآخر بكل حرية كما أن تمثيله وتقسيمها يؤكد ضمانة مشاركة أكبر كم من الكفاءات في مختلف المجالات لاستكمال البنيان التشريعي والاستماع إلى أصحاب الخبرات في مختلف المجالات.

وحرص الشريف، على الوقوف في طابور الانتخابات مع جموع المصريين والشباب للمشاركة في الاستحقاق الدستوري و دعي الشريف المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات اليوم وغدا مشددا على أن مصر ماضية في طريقها رغم التحديات الراهنة في الداخل والخارج بفضل الاستراتيجيات التي وضعتها القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة.