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كنا نأمل في تحقيقه عبر لجنة الخمسين.. السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

04:22 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
كنا نأمل في تحقيقه عبر لجنة الخمسين.. السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

السيد البدوي صورة ارشيفية

كتب- مصراوي:

أدلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد السابق، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، في مسقط رأسه بالمقر الانتخابي بمدرسة سعد زغلول بمدينة طنطا.

وأوضح البدوي أن مجلس الشيوخ كان أملاً حاولنا أن نحققه في لجنة الخمسين في دستور 2014؛ ولكن الظروف التي كانت تمر بها البلاد وقتها استدعت أن نرجئه إلى مرحلة مستقبلية، ومجلس الشيوخ هو من التقاليد البرلمانية المصرية؛ حيث بدأ منذ دستور 1923، وهو أيضاً يتماشى مع النظم السياسية المعاصرة، وهو دعم وإصلاح للسلطة التشريعية.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق أن أكثر من 70% من دول العالم تأخذ بنظام المجلسين في سلطتها التشريعية، ثم كان التعديل الدستوري بإنشاء مجلس الشيوخ باختصاصات تحقق الإجادة التشريعية، وتجعله حارساً للدستورالمصري وينظم تطبيق نصوصه من خلال القوانين المكملة للدستور، والتي تحتاج إلى جهد وخبرة سياسية وتشريعية؛ لاستكمالها تلك القوانين التي تحول النصوص الدستورية العظيمة التي يتضمنها دستور البلاد إلى واقع وممارسة تصب في صالح الوطن والمواطن.

وتابع البدوي بأن مجلس الشيوخ يختص بدراسة كل ما يدعم ويرسخ الديمقراطية والسلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا وأيضًا الحقوق والواجبات والحريات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته وأيضًا مشروع

الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الصلاحيات، كما أنه سيكون بمثابة مجلس استشاري لرئيس الجمهورية يحيل إليه ما يراه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة وسياستها في الشؤون العربية والخارجية.

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