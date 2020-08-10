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فرج عامر: تسهيلات لأعضاء نادي سموحة للمشاركة في انتخابات الشيوخ

09:49 م الإثنين 10 أغسطس 2020
فرج عامر: تسهيلات لأعضاء نادي سموحة للمشاركة في انتخابات الشيوخ

المهندس فرج عامر

(مصراوي):

دعا المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، الناخبين على ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن الجميع يجب أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية وإدراك أهمية هذا الحدث الذي تعد إليه الدولة المصرية، فمجلس الشيوخ بمثابة خطوة جديدة في مسار الديمقراطية والاستقرار.

وأكد عامر، في بيان له، اليوم الاثنين، على مشاركته هو وأسرته في الانتخابات، واستعدادهم للنزول يوم عملية الاقتراع مع الالتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات وارتداء الكمامات والمحافظة على مسافات التباعد.

وأشار إلى أن كل العاملين في نادي سموحة سيشاركون في انتخابات الشيوخ، مع توفير أتوبيسات انتقال لهم إلى بعض المقار الانتخابية سيتم الإعلان عنها أمام مقر النادي قبل موعد الانتخابات، تسهيلًا على العاملين للإدلاء بأصواتهم.

وكشف عامر عن توفير أتوبيسات خاصة لأعضاء النادي من وإلى مقر اللجنة الانتخابية ونادي سموحة، كما سيتم أيضًا توفير أتوبيسات نقل لكل العاملين بمجموعة شركات فرج عامر "فرجللوا جروب" للمشاركة في الانتخابات.

فرج عامر مجلس النواب نادي سموحة انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ

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