3.8 درجة بمقياس ريختر.. زلزال يضرب جنوب الزعفرانة
كتب- يوسف عفيفي:
سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية في تمام الساعة 3:46 مساء اليوم 9 يوليو 2020 بتوقيت القاهرة على مسافة 5 كم جنوب الزعفرانة على خليج السويس.
وجاءة بيانات الهزة على النحو التالي:
القوة: 3.8 درجة على مقياس ريختر
الإحداثيات
خط عرض: 29.0817°N شمالا
خط طول: 32.6202°Eشرقا
ولم يتثنى الحصول على أي بيانات عن وقوع إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.
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