3.8 درجة بمقياس ريختر.. زلزال يضرب جنوب الزعفرانة

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية في تمام الساعة 3:46 مساء اليوم 9 يوليو 2020 بتوقيت القاهرة على مسافة 5 كم جنوب الزعفرانة على خليج السويس.

وجاءة بيانات الهزة على النحو التالي:

القوة: 3.8 درجة على مقياس ريختر

الإحداثيات

خط عرض: 29.0817°N شمالا

خط طول: 32.6202°Eشرقا

ولم يتثنى الحصول على أي بيانات عن وقوع إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.