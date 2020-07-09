أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

3.8 درجة بمقياس ريختر.. زلزال يضرب جنوب الزعفرانة

04:49 م الخميس 09 يوليه 2020
3.8 درجة بمقياس ريختر.. زلزال يضرب جنوب الزعفرانة

نتيجة زلزال - ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية في تمام الساعة 3:46 مساء اليوم 9 يوليو 2020 بتوقيت القاهرة على مسافة 5 كم جنوب الزعفرانة على خليج السويس.

وجاءة بيانات الهزة على النحو التالي:

القوة: 3.8 درجة على مقياس ريختر

الإحداثيات

خط عرض: 29.0817°N شمالا

خط طول: 32.6202°Eشرقا

ولم يتثنى الحصول على أي بيانات عن وقوع إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.

زلزال المعهد القومي للبحوث الفلكية الزعفرانة خليج السويس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 78304

    عدد المصابين

  • 22241

    عدد المتعافين

  • 3564

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11921616

    عدد المصابين

  • 6505587

    عدد المتعافين

  • 546318

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تواصل صعودها في مصر وتُسجل مستوى قياسي