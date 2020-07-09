أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

برلمانية تشيد بمشروع قانون إخفاء بيانات المجني عليهم في وقائع التحرش

04:35 م الخميس 09 يوليه 2020
برلمانية تشيد بمشروع قانون إخفاء بيانات المجني عليهم في وقائع التحرش

هالة أبو السعد


كتب- مصراوي:

أشادت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وإخفاء بيانات المجني عليه في أي من جرائم التحرش، مشيرة إلى أن هذا التشريع يحمي خصوصية المجني عليهم، ويحفظ لهم سمعتهم من التشهير بهن مما يلحق بهم الأذى بين أفراد المجتمع.

وأكدت أبوالسعد، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا التعديل دافع قوي للفتيات لعدم الخوف من اللجوء للقضاء وتقديم بلاغ ضد أي متحرش يتعرض لهن، مما سيحفظ لهن حقوقهن داخل المجتمع، ويكون رادعا لأي شاب تسول له نفسه التعرض لأي فتاة بأي شكل من أشكال التعدي سواء باللفظ أو بالفعل أو بالإشارة.

وأضافت وكيل المشروعات الصغيرة، أن المجلس القومي للمرأة والحكومة يسعيان في متابعة مسار التحقيقات في قضية الشاب المتحرش بعدد من الفتيات، لاسترداد حقوقهن مما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المرأة المصرية وحفظ مكانتها داخل المجتمع.

التحرش بيانات المجني عليه مجلس الوزراء

الخبر التالى:

القوى العاملة تتابع صرف مستحقات العاملين بمصنع في الكويت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 78304

    عدد المصابين

  • 22241

    عدد المتعافين

  • 3564

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11921616

    عدد المصابين

  • 6505587

    عدد المتعافين

  • 546318

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تواصل صعودها في مصر وتُسجل مستوى قياسي