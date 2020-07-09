برلمانية تشيد بمشروع قانون إخفاء بيانات المجني عليهم في وقائع التحرش
كتب- مصراوي:
أشادت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وإخفاء بيانات المجني عليه في أي من جرائم التحرش، مشيرة إلى أن هذا التشريع يحمي خصوصية المجني عليهم، ويحفظ لهم سمعتهم من التشهير بهن مما يلحق بهم الأذى بين أفراد المجتمع.
وأكدت أبوالسعد، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا التعديل دافع قوي للفتيات لعدم الخوف من اللجوء للقضاء وتقديم بلاغ ضد أي متحرش يتعرض لهن، مما سيحفظ لهن حقوقهن داخل المجتمع، ويكون رادعا لأي شاب تسول له نفسه التعرض لأي فتاة بأي شكل من أشكال التعدي سواء باللفظ أو بالفعل أو بالإشارة.
وأضافت وكيل المشروعات الصغيرة، أن المجلس القومي للمرأة والحكومة يسعيان في متابعة مسار التحقيقات في قضية الشاب المتحرش بعدد من الفتيات، لاسترداد حقوقهن مما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المرأة المصرية وحفظ مكانتها داخل المجتمع.
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