فرجاني ساسي يصل القاهرة للانضمام لمعسكر الزمالك

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، قادمًا من تونس بعد استئناف رحلات الطيران من جديد، وتم إنهاء إجراءات وصول اللاعب بالمطار فور وصوله على رحلة مصر للطيران القادمة من تونس.

ويخضع اللاعب لمسحتين للاطمئنان عليه قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق ومعسكر برج العرب، حيث سيخضع لمسحة كورونا الأولى الخميس، وسينتظر الخضوع لمسحة ثانية من أجل الانضمام لمعسكر الزمالك المقرر انطلاقه غدا في برج العرب، ضمن الاستعدادات التي يجريها الفريق الأبيض من أجل عودة المنافسات الكروية، والذي سيمتد لمدة 14 يومًا.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك، مرانه الأول، صباح غد الخميس، بملعب النادي، لأول مرة بعد غياب دام لمدة 3 أشهر و26 يومًا، بواقع 118 يومًا، منذ أخر مران خاضه الفريق الأبيض يوم 14 مارس الماضي، بعدما تم إلغاء مران الفريق بسبب سوء الأحوال الجوية وتأجيل منافسات الدوري الممتاز، ومن ثم تعليق منافساته بشكل كامل بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يُقرر اتحاد الكرة، استئناف منافسات الدوري الممتاز مرة أخرى بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول صباح غدٍ الخميس، قبل السفر إلى برج العرب لخوض معسكر الفريق، الذى سيمتد لمدة 14 يومًا، ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.