أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

التأمين الصحي: إجازة 14 يومًا كحد أدنى للمصابين بفيروس كورونا

06:52 م الأربعاء 08 يوليه 2020
التأمين الصحي: إجازة 14 يومًا كحد أدنى للمصابين بفيروس كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

قررت هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة، انتظام العمل بديوان عام رئاسة الهيئة مع إلغاء العمل بنظام التناوب، والتنبيه على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

واستثنت الهيئة في قرار حمل رقم "448 لسنة 2020"، أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل بموجب قرار من اللجنة الطبية العامة، والمرأة التي ترعى طفلا أقل من 12 سنة بعد تقديم شهادة الميلاد من الحضور والانتظام في العمل لحين إشعار آخر، مع صرف كافة مستحقاتهم المالية دون احتساب قيمة عقد الفترة الإضافية بعد مواعيد العمل الرسمية.

وشدد القرار على منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا، إجازة استثنائية لمدة 14 يومًا من تاريخ الإبلاغ، تزداد بدون حد أقصى لحين تمام شفائه وفقا للحالة الصحية التي يقررها المختصين.

107486054_10157148498576689_8086468474645966168_o

وزارة الصحة فيروس كورونا هيئة التأمين الصحي

الخبر التالى:

القوى العاملة: صرف 331 مليون جنيه للعاملين بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جدية التصالح تصل إلى 250 ألف جنيه.. الحكومة تفعل "التصالح في مخالفات البناء"