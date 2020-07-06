لأهميتها في تيسير حركة البضائع والبشر.. مدبولي يوجه بسرعة انتهاء مشروعات الطرق والمحاور

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عددًا من مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والكباري، التي يتم تنفيذها في مدينة 6 أكتوبر، وكذا التي تتم بها أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسؤولو وزارة الإسكان.

وأكد مدبولي ضرورة الإسراع في إتمام أعمال التنفيذ وتطوير ورفع كفاءة هذه الطرق والمحاور في ضوء أهميتها في خدمة عدد كبير من السكان في مدينة السادس من أكتوبر، وتسهيل حركتهم ونشاطهم، إلى جانب ربط القاهرة الكبرى بعدد من المحافظات الأخرى؛ بما يُيَسر حركة البشر والبضائع.

وتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له "الطريق الدائري الأوسطي"، حيث أكد وزير الإسكان أنه ينقسم إلى قطاعين، (القطاع الأول) ما بين تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم، وهو طريق داعم لطريق الفيوم، بإجمالي استثمارات ٩١٨ مليون جنيه، ويضُم طريق الفيوم؛ بطول ١١ كم، ويتكون من 2 حارة مرورية، و3 كباري، والطريق الدائري الأوسطي؛ بطول ١٦ كم، كل اتجاه يتكون من رئيسي وشاحنات، ويضم كوبري.

أما القطاع الثاني فيقع عند تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار جنيه، بطول (١٤) كم، ويضم (٣) كباري وعدد (٢) كوبري مشاة.

وأشار الوزير إلى أن أعمال القطاع الأول من "الطريق الدائري الأوسطي" تستهدف تخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم، عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، إلى جانب رفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية؛ لتتناسب مع الوضع الجديد بالنسبة للطريق الدائري الأوسطي، وتستوعب ضغط مرور النقل الثقيل القادم من وإلى المنطقة الصناعية، بينما يهدف القطاع الثاني إلى تطوير "الطريق الدائري الأوسطي" في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتَي خدمة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول الأعمال الصناعية في "الطريق الدائري الأوسطي"، حيث تمت الإشارة إلى أن الأعمال الصناعية للجزء الأول من القطاع تشمل كوبري 14، وهو عبارة عن تعدية مزلقان السكة الحديد بكوبري علوي حر وإلغاء مزلقان السكة الحديد على وصلة دهشور الجنوبية (امتداد الدائري الأوسطي)، وقد تم التشغيل التجريبي له، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الطرق في 15 يوليو 2020، وقد تم التشغيل التجريبي لهذه الأعمال، وتصل نسبة إنجاز أعمال الطرق إلى 99% ونسبة الإنجاز الكلية 97%.

وفي ما يتعلق بالأعمال الصناعية لطريق الفيوم، تمت الإشارة إلى أن الهدف منها هو إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدال كبارٍ بها؛ للحد من حوادث السيارات على الطريق، حيث إن كوبري 10 عبارة عن عمل دوران خلفي حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية، ونسبة الإنجاز به تصل إلى 98%، وتاريخ الانتهاء منه في 30 يوليو، بينما الهدف من كوبري 11 هو عمل دوران خلفي حر للقادم من الفيوم إلى مدينة 6 أكتوبر، وتم التشغيل التجريبي له، كما أن كوبري 16 هو عبارة عن تعدية مزلقان السكة الحديد على طريق الخدمة لربطه بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وتصل نسبة الإنجاز إلى 91%، وتاريخ الانتهاء من تنفيذ أعماله في 30 يوليو.

وتستهدف الأعمال الصناعية لهذا المشروع تنفيذ كوبري المحور المركزي والمحور الموازي بطول 1320 متراً ووصلت نسبة الإنجاز إلى 95%، وكذا كوبري جمال عبدالناصر بطول 1200 متر وهو بنسبة إنجاز وصلت إلى 90%، ثم كوبري البوليفارد بطول 1040 متراً ونسبة الإنجاز 90.%، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الصناعية في 30 يوليو المقبل، والتي تصل فيها نسبة إنجار أعمال الطرق دون طبقة سطحية إلى 87%، كما تصل نسبة الإنجاز الكلية دون طبقة سطحية إلى 87%.