الهيئات الإعلامية الجديدة تبدأ تشكيل هيئات مكاتبها خلال أيام

أدى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم، وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الهيئتين الصحفية والإعلامية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئات الثلاث، بعد حلف اليمين، تشكيل هيئة مكتب كل منها، ثم تبدأ بفحص أهم الملفات، إذ يبدأ "الأعلى للإعلام" بملف التراخيص ويدرس مد فترة توفيق الأوضاع 3 أشهر تنتهي في نوفمبر، بينما تبدأ "الوطنية للصحافة" مشاورات التغييرات الصحفية في المؤسسات القومية.

وتنص المادة رقم 83 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلًا، ويختار أمينًا عامًا من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغًا كاملًا، ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل في بعض مهامه.