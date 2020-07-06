الأوبرا تعلن فتح شباك الحجز الإلكتروني لعروض شهر يوليو
02:00 ص الإثنين 06 يوليه 2020
أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، فتح شباك الحجز الإلكتروني لعروض شهر يوليو على مسارحها في القاهرة والإسكندرية (النافورة، المكشوف، سيد درويش بالإسكندرية)، من خلال الرابط: https://ticketsmall.com/
customer/events/list/
وتقام الحفلات طبقًا للإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين.
وتنطلق الحفلات في الثامنة مساء الخميس 10 يوليو على مسرح النافورة، بسهرة طربية لنجوم فرق الموسيقى العربية بالأوبرا.
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