مجلس النواب يوافق على اتفاقية للمساعدة القضائية مابين مصر وبيلاروسيا

القاهرة- (أ ش أ):



وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على اتفاقية للمساعدة القضائية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا.

وعرض رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي بهاء الدين أبو شقة، الاتفاقية لتقرير اللجنة الخاصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20/10/2010.

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