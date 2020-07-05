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سرعة الرياح 11.6 متر في الثانية.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

10:36 ص الأحد 05 يوليه 2020
سرعة الرياح 11.6 متر في الثانية.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الأحد، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على شمال وشرق وغرب ووسط وجنوب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.6 متر في الثانية إلى 10.5 متر في الثانية

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط – كفرالشيخ - المنصورة – كفر الزيات – البحيرة)، وجيدة على (شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس - المحلة)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتترواح سرعة الرياح من 1.4 متر في الثانية إلى 11.1 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على (أسوان - قنا – الأقصر - أسيوط ـ سوهاج - الفيوم - بني سويف - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.1 متر في الثانية إلى 9.2 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون حالة الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 2.3 متر في الثانية إلى 8.8 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (شمال سيناء – بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 11.6 متر في الثانية.

سرعة الرياح جودة الهواء وزارة البيئة

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