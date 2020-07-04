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برلماني يطالب أصحاب المدارس والجامعات الخاصة بعدم رفع مصروفات الدراسة ‏

09:53 م السبت 04 يوليه 2020
برلماني يطالب أصحاب المدارس والجامعات الخاصة بعدم رفع مصروفات الدراسة ‏

المهندس محمد فرج عامر

(مصراوي):


طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أصحاب المدارس الخاصة والجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة، بعدم فرض أي زيادة في مصروفات العام الدراسي المقبل، في ظل ما يمر به المجتمع من حالة ركود اقتصادي أثرت على جميع الفئات والشرائح، نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وقال عامر، في بيان له اليوم السبت، إن على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن يصدرا تعليمات بهذا الخصوص لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، لتقوم مثل هذه المؤسسات بدورها الاجتماعي والإنساني، خاصة أن الجميع يعلم أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخوض حربًا شرسة مع فيروس كورونا الذي تسبب في العديد من الأزمات التي أثرت بشكل سلبي على مستوى الدخل بالنسبة للمواطنين، وعلى الجميع أن يساند الدولة والمجتمع لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.​

محمد فرج عامر مجلس النواب فيروس كورونا طارق شوقي

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