أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الحضور قبل الامتحان بساعة.. إرشادات جامعة القاهرة لطلاب السنوات النهائية في فترة الامتحانات

11:50 ص السبت 04 يوليه 2020
الحضور قبل الامتحان بساعة.. إرشادات جامعة القاهرة لطلاب السنوات النهائية في فترة الامتحانات

الدكتور محمد عثمان الخشت

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، إن هناك نصائح وإرشادات عامة وضعتها الجامعة؛ للحفاظ على سلامة طلاب السنوات النهائية خلال فترة انعقاد الامتحانات الحضورية التحريرية، والتي تجرى وَفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وتبدأ في جامعة القاهرة اعتبارًا من 11 يوليو الجاري وحتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة.

وتضمنت إرشادات جامعة القاهرة، التي جاءت تحت عنوان (في التباعد حياة): الوجود بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة، وإحضار الكارنيه الجامعي، والالتزم بارتداء الكمامة، والدخول من بوابات التعقيم، واتباع العلامات الإرشادية، والتوجه إلى المكان المخصص للامتحانات دون تدافع أو تزاحم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة لا تقل عن مترَين على الأقل عند الدخول والخروج وعند الحديث والتعامل مع أي شخص.

وشملت نصائح جامعة القاهرة لطلابها: تجنب المصافحة، وتجنب لمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدَين، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، والتوقيع في كشف الحضور والانصراف بقلم خاص، وحظر تبادل الأدوات المكتبية أو الشخصية مع الغير، وضرورة إحضار الاحتياجات الشخصية؛ مثل (مياه للشرب وغيرها)، ومغادرة الجامعة فور الانتهاء من أداء الامتحان دون تدافع أو تزاحم.

وأكد رئيس الجامعة أن جميع المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ملزمون بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، ومنع التجمعات أو التدافع.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين خلال انعقاد الامتحانات يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار، واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا من حيث إجراء عمليات التطهير يوميًّا في كل الأماكن التي ستُجرى بها الامتحانات؛ حفاظًا على صحة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

وشدد الخشت على توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه، وذلك وَفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة؛ لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

1

محمد عثمان الخشت إرشادات جامعة القاهرة الامتحانات وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات جامعة القاهرة التباعد الاجتماعي فيروس كورونا

الخبر التالى:

"لا يؤثر على السوق المحلي".. هيئة الدواء تصدر ضوابط جديدة لتصدير الأدوية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 72711

    عدد المصابين

  • 19690

    عدد المتعافين

  • 3201

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11162339

    عدد المصابين

  • 6230940

    عدد المتعافين

  • 528078

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجامعة الأمريكية تصدر بيانا رسميا بشأن قضية أحمد بسام زكي