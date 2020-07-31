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الأوقاف: لم نرصد أي محاولة لإقامة صلاة العيد بالمساجد

02:40 م الجمعة 31 يوليه 2020
الأوقاف: لم نرصد أي محاولة لإقامة صلاة العيد بالمساجد

الشيخ جابر طايع

كتب- محمود مصطفى:

صرح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأنه من خلال غرفة المتابعة المركزية لم تحدث مخالفة واحدة في أي مسجد من المساجد ولا من أي من العاملين بالأوقاف على الإطلاق.

وأوضح طايع، في بيان، الجمعة، أن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا.

وأشار إلى أن ما أثير حول محاولة إقامة صلاة العيد في منطقة صحراوية بمحافظة المنيا أو محاولة بعض الأفراد صلاة العيد في أحد الشوارع أو على رصيف من الأرصفة في محاولات فردية نادرة ولا تكاد تذكر، فإنه تم إبلاغ الجهات المعنية بأماكن المخالفة وتعاملت مع المخالفين في حينه.

ووجه طايع، الشكر لكل قيادات الأوقاف والعاملين بها وكل الشكر والتقدير لرجال الأمن الساهرين على أمن هذا الوطن العظيم.

جابر طايع وزارة الأوقاف

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