الأوقاف: "عيد الأضحى يوم الكرم والعطاء" موضوع خطبة الجمعة بمسجد التلفزيون

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة المقبلة بمسجد التلفزيون فقط، بعدد محدود من العاملين بالتلفزيون، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأربعاء، أن الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يلقي الخطبة المقبلة وموضوعها "يوم الأضحى يوم الكرم والعطاء".

وأكدت وزارة الأوقاف، استمرار رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة .

ونوهت إلى أن الجهة المختصة بالهيئة الوطنية للإعلام، تتولى الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة عملية التباعد أثناء صلاة الجمعة بمسجد التليفزيون.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين