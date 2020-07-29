لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. 4 خطوات لصيانة "التكييف"

كتب- محمد صلاح:

يعتمد المواطنين حاليًا على التكييف لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، مما ينتج عنه ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء أو اضطرارهم لشحن العداد بصفة مستمرة لضمان استمرار وانتظام التيار الكهربائي خوفًا من انقطاعه حال نفاذ الرصيد من العداد مسبق الدفع.

ويقدم مصراوي بعض النصائح لتوعية المواطنين بأهمية اتباع الخطوات الصحيحة والمعلومات أيضا لضمان الاستخدام الأمثل للمبرد أو التكييف بالإضافة لتوفير قيمة الفواتير الشهرية أو خفض معدلات شحن العدادات مسبقة الدفع، بحسب مصدر في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من كفاءة التكييف في موسم الصيف:

- الحرص على تغيير الفلاتر أو على الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر يقلل من كفاءة التكييف.

- معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير وما إلى ذلك.

- فحص مجاري الهواء.

- معاينة خطوط التبريد.