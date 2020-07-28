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أمطار رعدية على هذه المناطق والرطوبة 90%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

12:28 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
أمطار رعدية على هذه المناطق والرطوبة 90%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تستمر في الاعتدال على السواحل الشمالية.

وأوضحت شاكر لمصراوي، أن الطقس حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، يكون لطيف شمالا معتدل جنوبا خلال ساعات الليل.

وقالت إن الرطوبة ما زالت مرتفعة وتصل إلى 80% على الوجه البحري والقاهرة، و90% على السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت شاكر، إلى أن ارتفاع الرطوبة أيضا يؤدي إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق الشمالية وخاصة الطرق الزراعية.
ولفت إلى أن فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ما زالت قائمة، مع نشاط رياح على فترات متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وعن درجات الحرارة، أوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنها تبلغ على القاهرة 36 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 30، وعلى شمال الصعيد 41، وعلى جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وحذرت المواطنين، من الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد

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