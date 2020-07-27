محافظ القاهرة: إزالة فورية لمخالفة قرار وقف البناء خلال عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتصدي لأي محاولة للتحايل على قرار وقف البناء لمدة ٦ أشهر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ القاهرة في بيان اليوم الاثنين، على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.