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تبدأ اليوم.. 8 إجراءات حكومية جديدة للتعايش مع كورونا

10:43 ص الأحد 26 يوليه 2020
تبدأ اليوم.. 8 إجراءات حكومية جديدة للتعايش مع كورونا

غلق الشواطئ العامة

كتب- محمد نصار:

تبدأ اليوم الأحد الحكومة في تنفيذ حزمة قرارات جديدة ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وينشر مصراوي تفاصيل القرارات الحكومية التي تبدأ اليوم على النحو التالي:

1- استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول.

2- استقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

3- غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء.

4- زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي.

5- فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، لا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

6- الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط.

7- الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات.

8- عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

غلق الشواطئ العامة الشواطئ العامة فيروس كورونا التعايش مع كورونا

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