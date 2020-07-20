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شيخ الأزهر يطمئن على صحة رئيس الوزراء الكويتي بعد إجرائه عملية جراحية

06:07 م الإثنين 20 يوليه 2020
شيخ الأزهر يطمئن على صحة رئيس الوزراء الكويتي بعد إجرائه عملية جراحية

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:


أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا، بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، للاطمئنان على صحة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر، رئيس الوزراء الكويتي، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير صباح الأحمد، سائلا المولى -عز وجل- أن يمن عليه بدوام الصحة وتمام العافية.

من جانبه، أعرب الشيخ الشيخ صباح خالد، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر لما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء.

أحمد الطيب عملية جراحية صباح خالد الحمد الصباح الكويت مجلس الوزراء الكويتي

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