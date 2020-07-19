"المتابعة الحذرة".. رئيس اللجنة العلمية يكشف وضع كورونا في مصر حالياً

كتب - أحمد جمعة:

وصف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، وضع فيروس كورونا في مصر حالياً بـ"مرحلة المتابعة الحذرة".

وقال "حسني" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إن "أي انخفاض في الأعداد يستلزم أن نستمر على نفس الإجراءات الاحترازيّة، وهيّ مسؤولية مجتمعية ولكي تقل الأعداد يجب أن يقل انتشار العدوى، والمسؤول عن الانتشار هم المواطنين".

وأضاف أنه "من المشاهدات الحالية، فهناك نوع من الاطمئنان ونتج عنه إن الناس تخلت وتحررت بشكل أكبر من الإجراءات الاحترازية، ولكن على قد ما إحنا مبسوطين بانخفاض الأعداد، على قد ما إحنا متخوفين من فقد الحذر الكامل لمواجهة الفيروس".

وأوضح "حسني" أن اللجنة العلمية توقعت في الفترة الماضية أن يكون شهر يونيو الماضي أكثر الشهور التي تُسجل إصابات بالفيروس، على أن يكون الانخفاض والاستقرار في الأعداد خلال أول 15 يومًا من شهر يوليو الجاري، وهذا حدث حالياً، ونحن في مرحلة الانخفاض حالياً.

وبشأن تجاوز ذروة كورونا، قال رئيس اللجنة العلمية: "إحنا في مرحلة نزول الإصابات، لكنها تستدعي أن نستمر على نفس الإجراءات الاحترازية الخاصة بنا".

وأمس، قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر تخطت مرحلة ذروة فيروس كورونا، مشيرة إلى انخفاض أعداد الإصابات على مدى متواصل منذ عدة أيام.

وأوضحت أن أعداد الإصابات في مصر تعد معدلاتها "معقولة" مقارنة بدول العالم، لافتة إلى إغلاق عدد من مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن توافر أماكن لاستقبال المصابين بالفيروس.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا حتى أمس السبت، 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.